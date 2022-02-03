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العراق.. اغتيال ضابط في الشرطة بجنوب البلاد

أخبار العالم العربي

العراق.. اغتيال ضابط في الشرطة بجنوب البلاد
AFP
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بأن مسلحين "مجهولين" اغتالوا ضابطا في الشرطة بمحافظة ميسان الواقعة في جنوب البلاد.

وذكر مراسلنا، أن مسلحين اغتالوا الرائد في الشرطة العراقية، حسام العلياوي، في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وأضاف، أن عملية الاغتيال نفذت وسط المحافظة بهجوم مسلح على سيارة العلياوي.

يذكر أن الرائد حسام العلياوي هو شقيق وسام العلياوي القيادي في حركة "عصائب أهل الحق"، الذي قتل في أكتوبر 2019 في محافظة ميسان أيضا.

العراق.. اغتيال ضابط في الشرطة بجنوب البلاد
RT

المصدر: RT

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