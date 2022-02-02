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"ألوية الوعد الحق" العراقية تتبنى الهجوم بطائرات مسيّرة على الإمارات (صورة)

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
علم الإمارات
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تبنت جماعة "ألوية الوعد الحق" العراقية الهجوم على العاصمة الإماراتية أبو ظبي بـ4 طائرات مسيرة، وذلك قبل إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن إسقاط 3 مسيّرات.

وقالت الجماعة في بيان نشرته على قناتها عبر تطبيق "تلغرام" إن "أبناء الجزيرة العربية وجهوا ضربة إلى دويلة الإمارات الشر، بواسطة أربع طائرات مسيّرة استهدفت منشآت حيوية في أبو ظبي".

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وأضافت أنها "ستستمر في توجيه الضربات الموجعة إلى أن ترفع دويلة الإمارات يدها عن التدخل في شؤون دول المنطقة وفي مقدمتها اليمن والعراق بالإضافة إلى سحب مرتزقتها من عسكريين وأمنيين وسياسيين".

وأكدت أن "الضربات القادمة ستكون أشد وقعا وإيلاما لدولة الإمارات".

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المصدر: RT



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