مصر.. وفاة قاضي حادثة فض اعتصام النهضة

توفي اليوم الأربعاء المستشار سامح سليمان داوود رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو اليمين بالدائرة الثانية إرهاب.

جدير بالذكر أن المستشار سامح سليمان كان رئيسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها على المتهمين في قضية فض اعتصام النهضة، وعضو اليمين في الدائرة الثانية إرهاب، التي نظرت قضايا محاكمة المتهمين في قضية أجناد مصر، ومحاكمة المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة، ومحاكمة المتهمين في أحداث مكتب الإرشاد، وقضية عادل حبارة.

المصدر: "القاهرة 24"