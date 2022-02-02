مصر.. إنزال أشد عقوبة بأمّ بسبب صورة لطفلها

قضت محكمة الأسرة بأسوان بإسقاط حضانة أم "طفل الشيشة" عنه وعن شقيقته، بعد تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للطفل ممسكا "بالشيشة" وبجواره سلاح أبيض.

وقررت محكمة الأسرة بأسوان ضم الطفل أدهم محمد صابر 4 سنوات، وأخته حواء للجدة للأب في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل الشيشة".

وتعود أحداث القضية لصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهر بها طفل يبلغ من العمر 4 سنوات يمسك "شيشة" وبجانبه سلاح أبيض، في مركز نقادة بمحافظة قنا.

وردا على ذلك، رفع الأب محمد صابر دعوى قضائية يطالب بها بإسقاط حضانة الأم عن الطفل، وضمه للجدة بسبب إهمال الأم.

ورأت المحكمة أن الصورة تنم عن إهمال جسيم في تربية وتنشئة الطفلين، وتعريضهما للخطر ولذلك قضت بإسقاط حضانة الأم فورا.

المصدر: صحيفة "الأهرام" المصرية