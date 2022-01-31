أمير قطر: أجريت اجتماعا مثمرا مع وزير الدفاع الأمريكي
قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إنه أجرى خلال زيارته لواشنطن "اجتماعا مثمرا" مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وجاء في تغريدة نشرت في الحساب الرسمي للأمير تميم على "تويتر"، يوم الاثنين: "أجريت اجتماعا مثمرا مع سعادة السيد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي والذي ستعمل مخرجاته على تطوير تعاوننا الاستراتيجي العسكري، لا سيما وأن الجهود المشتركة لقطر والولايات المتحدة موجهة كليا نحو السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".
أجريت اجتماعاً مثمراً مع سعادة السيد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي @SecDef والذي ستعمل مخرجاته على تطوير تعاوننا الاستراتيجي العسكري، لا سيما وأنّ الجهود المشتركة لقطر والولايات المتحدة موجهة كليا نحو السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 31, 2022
جدير بالذكر أن أمير قطر التقى خلال زيارته لواشنطن يوم الاثنين بالرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأعلن بايدن عن نيته تصنيف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو.
المصدر: RT
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