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أمير قطر: أجريت اجتماعا مثمرا مع وزير الدفاع الأمريكي

أخبار العالم العربي

أمير قطر: أجريت اجتماعا مثمرا مع وزير الدفاع الأمريكي
AP Andrew Harnik, Pool
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قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إنه أجرى خلال زيارته لواشنطن "اجتماعا مثمرا" مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وجاء في تغريدة نشرت في الحساب الرسمي للأمير تميم على "تويتر"، يوم الاثنين: "أجريت اجتماعا مثمرا مع سعادة السيد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي والذي ستعمل مخرجاته على تطوير تعاوننا الاستراتيجي العسكري، لا سيما وأن الجهود المشتركة لقطر والولايات المتحدة موجهة كليا نحو السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

جدير بالذكر أن أمير قطر التقى خلال زيارته لواشنطن يوم الاثنين بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

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المصدر: RT

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