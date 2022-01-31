وصول وزير خارجية سلطنة عمان إلى دمشق

أفادت وكالة "سانا" السورية بوصول وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على رأس وفد رسمي إلى مطار دمشق الدولي.

وقال وزير الخارجية السورية فيصل المقداد خلال استقباله نظيره العماني في المطار: "العلاقات بين بلدينا الشقيقين مستمرة ولم تنقطع.. السلطنة الشقيقة وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب".

بدوره قال الوزير العماني: "سعيد جدا بزيارة سورية التي تربطنا بها علاقات استراتيجية ونتطلع إلى عقد مباحثات ومشاورات بما يخدم تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون العربي".

وأضاف البوسعيدي: "نتطلع إلى عودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي وكل مساعينا تصب في هذا المجال".

وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد خلال استقباله وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مطار دمشق الدولي: العلاقات بين بلدينا الشقيقين مستمرة ولم تنقطع.. السلطنة الشقيقة وقفت إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب.. pic.twitter.com/rdsKvNOw7i — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) January 31, 2022

إقرأ المزيد

وأمس الأحد كشف مصدر في الخارجية السورية لوكالة "سبوتنيك" أن سيصل دمشق الاثنين بزيارة رسمية سيلتقي خلالها نظيره السوري فيصل المقداد والرئيس بشار الأسد.

واضاف المصدر أن البوسعيدي سيبحث مع المسؤولين السوريين العلاقات الثنائية بين الدولتين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: "سانا"