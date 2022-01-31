ضبط "قناطير" من الحشيش في ليبيا

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أعلن موقع وزارة الداخلية الليبية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط كمية من مخدر الحشيس بمنطقة القريات الواقعة جنوب غرب طرابلس.

وأفيد بأن كمية "الحشيش" هذه تقدر "بخمسة قناطير و70 كيلو غراما"، فيما ذكر أن السلطات المختصة اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال القضية.

moi.gov.ly

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المصدر: moi.gov.ly