مصر.. إصابة 12 شخصا بحريق في محيط مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

نجحت فرق إطفاء القاهرة في إخماد الحريق الذي اندلع بشارع الأزهر خلف منطقة المشهد الحسيني نتيجة ماس كهربائي، وأصيب فيه 12 شخصا تم نقلهم للمستشفى.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغا بوجود حريق نتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم 3 شارع الباب الأخضر بجوار المسجد الحسيني وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدور الأول والثاني وإلى العقار رقم 4 و5.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء وجاري عمليات التبريد.

المصدر: "صدى البلد"