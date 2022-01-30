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مصر تسجل 38 وفاة و2210 إصابات جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 38 وفاة و2210 إصابات جديدة بكورونا
AP Gettyimages.ru
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 26 وفاة و2007 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي مصابي كورونا حتى الأحد بلغ 423688، منهم 356274 حالة تم شفاؤها، و22604 حالات وفاة.

المصدر: RT

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