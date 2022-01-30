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الأردن.. إتلاف 3 أطنان من الجبنة البيضاء الفاسدة في إربد

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الأردن.. إتلاف 3 أطنان من الجبنة البيضاء الفاسدة في إربد
Legion-Media Grant Rooney
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أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء في الأردن نزار مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش في فرع إقليم الشمال وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، أتلفت 3 أطنان من الجبنة البيضاء الفاسدة.

وأوضح مهيدات أن "الكمية المذكورة ضبطت في مستودع غير مرخص في محافظة إربد يعمل في ظروف صحية سيئة"، مشيرا إلى أن "الفحوص المخبرية التي أجريت في مختبرات المؤسسة لعينات الجبنة أثبتت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري".

وأضاف أن "المؤسسة أغلقت المستودع المخالف بالشمع الأحمر وأتلفت كامل الكمية، كما باشرت بإحالة القائمين عليه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها والإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة فيما يهدد حياة المواطنين وغذائهم.

المصدر: "قناة المملكة"

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