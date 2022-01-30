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مصدر أمني سوري: تحرير 5 من جنودنا بتبادل مع تنظيم موال لأنقرة في إدلب

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مصدر أمني سوري: تحرير 5 من جنودنا بتبادل مع تنظيم موال لأنقرة في إدلب
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موظفو الهلال الأحمر العربي السوري على معبر ترنبة في ريف إدلب - أرشيف
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كشف مصدر أمني سوري رفيع المستوى أن الجهات المختصة تمكنت صباح اليوم الأحد من تحرير 5 جنود من القوات الحكومية، كانوا أسرى لدى التنظيمات المسلحة في إدلب.

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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الجيش السوري أطلق سراح 3 مسلحين ينتمون إلى مليشيا (جيش العزة) الخاضعة للجيش التركي، مقابل إطلاق سراح الجنود"، الذين تم أسرهم خلال معارك تحرير بلدة مورك ومدينة خان شيخون قبل نحو 3 سنوات.

وأوضح أن عملية التبادل جرت على معبر ترنبة بريف إدلب غرب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، وذلك بعد مفاوضات جرت عبر وجهاء محليين على مدار عدة أيام، وبإشراف من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

المصدر: "سبوتنيك"

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