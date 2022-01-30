مصدر أمني سوري: تحرير 5 من جنودنا بتبادل مع تنظيم موال لأنقرة في إدلب
YouTube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/saam
كشف مصدر أمني سوري رفيع المستوى أن الجهات المختصة تمكنت صباح اليوم الأحد من تحرير 5 جنود من القوات الحكومية، كانوا أسرى لدى التنظيمات المسلحة في إدلب.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الجيش السوري أطلق سراح 3 مسلحين ينتمون إلى مليشيا (جيش العزة) الخاضعة للجيش التركي، مقابل إطلاق سراح الجنود"، الذين تم أسرهم خلال معارك تحرير بلدة مورك ومدينة خان شيخون قبل نحو 3 سنوات.
وأوضح أن عملية التبادل جرت على معبر ترنبة بريف إدلب غرب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، وذلك بعد مفاوضات جرت عبر وجهاء محليين على مدار عدة أيام، وبإشراف من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
المصدر: "سبوتنيك"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.