العراق.. مقتل 3 لبنانيين منتسبين لـ"داعش" في ديالى

أكد مصدر أمني عراقي مقتل 3 لبنانيين منتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية استهدفت التنظيم في منطقة العظيم بمحافظة ديالى.

وقال إن "3 مسلحين لبنانيين تم التأكد من قتلهم نتيجة الضربة الجوية التي استهدفت الخلية الإرهابية بالعظيم المسؤولة عن قتل سرية من الجيش العراقي".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية في وقت سابق عن تمكن جهاز الأمن الوطني من تحديد موقع المجموعة الإرهابية التي نفذت جريمة "العظيم" والقضاء عليها بالكامل.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من عناصر "داعش" الإرهابي تضم نحو 10 مقاتلين بينهم قناص، شنت هجوما على أحد مواقع الفرقة الأولى في الجيش العراقي بمحافظة ديالى شرق البلاد، وقتلت 11 جنديا، مستخدمة أسلحة متوسطة.

المصدر: RT + "السومرية"