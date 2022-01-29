السعودية تدين استهداف مطار بغداد

دانت وزارة الخارجية السعودية اليوم الاعتداء الذي تعرض له مطار بغداد، مؤكدة ثبات موقف المملكة الرافض للإرهاب، والداعم للعراق.

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وأعربت الوزارة في بيانها عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار بغداد الدولي بجمهورية العراق الشقيقة".

وأكدت الوزارة "رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار جمهورية العراق الشقيقة والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب".

كما شددت على رفض المملكة "للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته"، مجددة وقوفها الكامل مع العراق "في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها".

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وكانت أجهزة الأمن العراقية أعلنت أمس الجمعة أن "عصابات اللادولة الإرهابية" استهدفت مطار بغداد الدولي فجر الجمعة بخمسة صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية"، مؤكدة أن "الهجوم ألحق أضرارا بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج".

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية