مصر.. كلب مسعور يعقر 6 أطفال بأسيوط

عقر كلب مسعور 6 أطفال بقرية بني محمديات الشهابية بمركز أبنوب وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من الأطفال شيرين. أ. م (13 عاما) وأدهم. ح. م (4 سنوات) ومكاريوس. م. ب (4 سنوات) ورنيا. ج. ع (12 عاما) ومحمد. ع (13 عاما) ويسا. ي. ص (8 سنوات) تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام لأخذ المصل.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري