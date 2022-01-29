مصر.. كلب مسعور يعقر 6 أطفال بأسيوط
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عقر كلب مسعور 6 أطفال بقرية بني محمديات الشهابية بمركز أبنوب وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام.
وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من الأطفال شيرين. أ. م (13 عاما) وأدهم. ح. م (4 سنوات) ومكاريوس. م. ب (4 سنوات) ورنيا. ج. ع (12 عاما) ومحمد. ع (13 عاما) ويسا. ي. ص (8 سنوات) تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام لأخذ المصل.
المصدر: موقع "صدى البلد" المصري
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