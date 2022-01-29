"فرانس برس": "ألوية العمالقة" تؤكد عدم نيتها مواصلة التقدم ضد الحوثيين في مأرب

أكدت "ألوية العمالقة" المنتمية إلى قوات التحالف العربي في اليمن أن بعض قواتها لا تزال منتشرة عند خطوط القتال الرئيسية، غير أنها لا تعتزم مواصلة تقدمها في محافظة مأرب.

وأعلنت "قوات العمالقة" المدربة إماراتيا، في بيان صدر عنها أمس الجمعة عن استكمال عملية "إعصار الجنوب" باستعادة السيطرة على مديريتي بيحان وحريب في محافظتي شبوة ومأرب، مؤكدة إعادة تموضع قواتها في شبوة بعد "تأمين المحافظة بالكامل" من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

بعد استكمال عملية إعصار الجنوب ألوية العمالقة الجنوبية تعيد تموضعها في شبوة وتبدأ نقل ألويتها إلى عرينها بجاهزية عالية. pic.twitter.com/VtqkhunqUv — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة الجنوبية (@alamalikah) January 28, 2022

وجاء في البيان: "بعد النجاح الكبير التي حققته قوات العمالقة الجنوبية في عملية إعصار الجنوب بدأت بنقل ألويتها ‏الى عرينها بجاهزية عالية".

وأوضح مسؤول في "ألوية العمالقة" لوكالة "فرانس برس" اليوم أن القوات التي تمت إعادة تموضعها لم تنسحب من جبهات القتال، لكنها شرعت في اتخاذ إجراءات دفاعية بغية التصدي لأي هجوم عسكري محتمل من قبل الحوثيين.

وأكد المسؤول أن "ألوية العمالقة" لا تنوي مواصلة تقدمها في مأرب، قائلا، وفقا لما نقلت عنه الوكالة: "ما لم يتم تحريره في مأرب متروك للحكومة (اليمنية المعترف بها دوليا) التي لديها مئات الجنود، وجاء دورهم لطرد الحوثيين من مأرب".

وأشارت "فرانس برس" إلى أن هذا الإعلان المفاجئ جاء بعد هجومين على الأقل شنهما الحوثيون على الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري.

المصدر: "فرانس برس"