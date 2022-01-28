العراق.. تفاصيل جديدة عن احباط التسلل الداعشي الفاشل في الطارمية - فيديو

عالجت مدفعية اللواء 12 بالحشد الشعبي العراقي، أهدافا لفلول "داعش" الإرهابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

واحبطت قوة من الحشد الشعبي، مساء الجمعة، محاولة لـ"داعش" التسلل للقضاء، وأشارت إلى أن "قوة من اللواء 12 في الحشد تمكنت من رصد محاولة عناصر "داعش" باستغلال البساتين الكثيفة للتسلل الى منطقة تل طاسة التابعة لناحية المشاهدة في قضاء الطارمية، وجرى معالجة تحركهم نحو القطعات الأمنية باستخدام قذائف الهاون".

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قوات #الحشد_الشعبي تستهدف تجمعاً لعناصر #داعش في بساتين #تل_طاسة التابعة لناحية #المشاهدة في قضاء #الطارمية شمال #بغداد كانت تستعد لتنفيذ تعرض على قطعاتنا المنتشرة هناك ، حيث تم معالجتهم بسلاح الهاون وتحقيق اصابات مباشرة في صفوفهم #فريق_الاعلام_الحربيpic.twitter.com/QdmQ56ckkd — مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) January 28, 2022

وأظهر مقطع فيديو، محاولة مجموعة من عناصر "داعش" التسلل إلى نقاط اللواء 12 بالحشد الشعبي في قضاء الطارمية، قبل أن يتم التصدي لهم.

ويقدر عدد "الدواعش" الذين حاولوا التسلل بـ13 عنصرا بينهم انتحارية، حيث اقتربوا بمسافة 700 متر من منطقة تمركز القوات.

وقامت قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي بالتصدي لهم، مما أجبرهم على الفرار خائبين مندحرين.

المصدر: RT + وكالات