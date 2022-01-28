مصر.. امرأة تنتقم من زوجها بوحشية في الغردقة

أقدمت امرأة على الانتقام من زوجها بوحشية في مدينة الغردقة المصرية على البحر الأحمر، حيث انتظرت نومه وقيدته بالحبال وسكبت عليه الماء المغلي.

وذكر موقع "صدى البلد" المصري أن المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر أمر بإحالة المتهمة د.ع.ج (32 عاما) إلى المحاكمة الجنائية.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمة باحتجاز المجني عليه زوجها "محمود. ب. ع.م" بدون وجه حق وكان ذلك مصحوبا بتعذيب بدني لخلافات سابقة بينهما ونفاذا لمخططها الإجرامي أعدت الأدوات (حبل ووعاء مغلي)، وانتظرت عدودة المجني عليه لمسكنه وخلوده للنوم لتنفيذ مخططها.

وقامت المتهمة بتكبيل قدميه بالأريكة مستخدمة الحبال، وما إن تأكدت من إحكام سيطرتها عليه وشل مقاومته، أحضرت وعاء من الماء المغلي وقامت بسكبه عليه.

وقال زوجها في التحقيق إنه يعمل مندوب تسويق رحلات بشركة بإحدى الشركات السياحية وأنه عقب رجوعه لمسكنه واستغراقه في نومه استيقظ فزعا إثر سكب مياه ساخنة عليه محاولا الفرار إلا أنه سقط أرضا بسبب توثيق قدمية بالحبال.

وأضاف أنه أبصر زوجته ممسكة بإناء به ماء ساخن وحال استنجاده قامت بسكبه عليه مرة أخرى وفرت هاربة، وأثناء ذلك أحضرت ابنته الصغرى سكينا وقامت بفك وثاقه وتوجه للمستشفى لتلقى العلاج.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الإصابات المشاهدية الموصوفة هي عبارة عن حروق من الدرجة الثالثة، كما ثبت من معاينة النيابة لمسكن المجني عليه وجود حبل موثق بالأريكة ومشابهة للوصف الذي جاء على لسان الضحية بالتحقيق.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري