الخزعلي عن استهداف المطارات والمنشآت العراقية: نرفض الاتهامات دون دليل
أعلن الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" العراقية قيس الخزعلي تعليقا على استهداف البعثات والمطارات والمنشآت المدنية، رفضه توجيه الاتهامات "دون وجود أي دليل".
وقال الخزعلي عبر "تويتر" إن "رفض استهداف البعثات الدبلوماسية والمطارات والمنشئات المدنية، ليس مسألة خلافية"، وأنه "محل اتفاق كل القوى السياسية والوطنية وفي مقدمتها الإطار التنسيقي والهيئة التنسيقية".
وأضاف أنه "من المؤكد أن هناك أجندات تريد خلط الأوراق، خصوصا في هذا التوقيت الحرج".
January 28, 2022
وأعرب الخزعلي عن أسفه من أن "هناك قوى وشخصيات سياسية ووسائل إعلامية تريد استغلال هذه الأحداث للتسقيط السياسي، من خلال توجيه الاتهامات بشكل صريح أو ضمني لجهات محددة وبدون وجود أي دليل".
وتوجه الخزعلي إلى "جميع القوى والشخصيات السياسية المحترمة" راجيا منها: "توحيد الخطاب الوطني في رفض كل ماله مساس بالسيادة وزعزعة الأمن والسلم الأهلي، وكذلك في رفض مسألة استمرار الوجود العسكري الأجنبي الأمريكي والتركي وانتهاكهما للسيادة العراقية".
المصدر: RT
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