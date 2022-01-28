مصر.. القبض على رجل ضرب زوجته حتى الموت

ألقت قوات الأمن في العاصمة المصرية القاهرة القبض على عامل بتهمة قتل زوجته في الزاوية الحمراء.

وذكر موقع "صدى البلد" المصري أن قسم الزاوية الحمراء تلقي بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها.

وتبين من التحريات أن الزوج اعتدى عليها بالضرب حتى سقطت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة.

ووجهت له النيابة العامة تهمه ضرب أفضى إلى الموت.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري