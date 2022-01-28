ميقاتي يؤكد حصول الانتخابات النيابية في لبنان بموعدها

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد في 15 مايو المقبل.

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وقال ميقاتي، ردا على سؤال لأحد الصحافيين بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في السراي الحكومي: "صحيح أن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أعلن عزوفه عن الترشح وخوض الانتخابات النيابية، لكن نحن حتما لن ندعو إلى المقاطعة السنية لما فيه خير الطائفة، ومن يرغب بالترشح فليترشح".

وشدد على أن "الانتخابات حاصلة في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل".

وأضاف: "إن التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين تتطلب أولا وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية ووحدة الصف الإسلامي، ونحن نعول على حكمة سماحته وتوحيد كل الجهود في سبيل جمع الشمل".

من جهته، قدر المفتي دريان "الجهود التي يقوم بها ميقاتي في المجالات شتى، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، حيث يقارب رئيس مجلس الوزراء المواضيع الوطنية والداخلية بروح المسؤولية العالية، وبما يتناسب مع الدور الوطني الجامع لرئاسة مجلس الوزراء".

وأكد أن "دار الفتوى حاضنة لجميع اللبنانيين وتشكل رمز الاعتدال والانفتاح على المكونات اللبنانية كافة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام