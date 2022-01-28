العاصفة "هبة" تتسبب في أول الخسائر بمصر

تسببت موجة الطقس السيئ في مصر الناجمة عن العاصفة "هبة" في عدد من الخسائر منها انهيارات جزئية أو تطاير لوحات إعلانية وسقوط أعمدة إنارة.

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وشهدت محافظة الإسكندرية انهيار شرفة عقار أعلى سيارة تصادف وجودها أسفله، وذلك بمنطقة العطارين، بنطاق حي وسط، دون ورود أنباء عن وقوع أي إصابات.

وفي الوقت نفسه، سقط عدد من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة بسبب شدة العاصفة، فيما عملت وحدات الازالة الفورية والإشغالات بمختلف الأحياء في الساعات الأولى، على إزالة ورفع الإعلانات التي سقطت جراء حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المدينة.

كما شددت المحافظة على وضع حواجز أمنية حول العقارات التي تشكل خطورة داهمة على المارة لحين انتهاء موجة الطقس المتقلبة.

وسقطت لافتة إعلانية ضخمة على طريق الكورنيش بمنطقة سيدي بشر، شرقي محافظة الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات، كما شهدت منطقة محطة الرمل سقوط عامود كهربائي، بالإضافة إلى سقوط 3 أعمدة إنارة.

المصدر: القاهرة 24