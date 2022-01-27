النيابة الجزائرية تطلب 10سنوات سجن لجنرال متقاعد بتهمة المساهمة بإضعاف الروح المعنوية للجيش
طالبت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر بالسجن 10 سنوات للجنرال المتقاعد علي غديري بتهمة المساهمة في وقت السلم بإضعاف الروح المعنوية للجيش.
وأوضحت المحامية نبيلة سليمي أن "النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية اقتنع بانعدام الركن المعنوي لارتكاب جريمة المساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني، إلا أنه تم التماس 10 سنوات سجنا في حق المترشح الأسبق للرئاسيات، حسب قولها".
وكانت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة قد أصدرت شهر سبتمبر الماضي، حكما بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق اللواء المتقاعد.
يذكر أن اللواء المتقاعد في الجيش الوطني الشعبي، علي غديري، يتواجد رهن الحبس منذ يونيو 2019 بتهمة "المشاركة في إضعاف معنويات الجيش وقت السلم".
المصدر: "أوراس"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.