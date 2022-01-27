ولاية جزائرية تسجل 17 إصابة بكورونا وسط الأطفال ومن ضمنهم مواليد جدد

سجلت مصالح الصحة للمستشفى الجامعي خليل عمران بولاية بجاية الجزائرية، ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا وسط فئة الأطفال.

وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، بأن "ذات المصالح سجلت إصابة 17 طفلا بفيروس كورونا من بينهم 7 مواليد جدد يخضعون جميعا إلى العلاج المناسب بمصلحة الكوفيد بالمركز الاستشفائي للطفولة والأمومة "ثارقة أوزمور" بعاصمة الولاية".

وأحصت ذات المصالح الصحية إصابة 10 نساء حوامل بفيروس كورونا.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري في وقت سابق وحداتها إلى تسخير جميع إمكانياتها البشرية والمادية من أجل التطبيق الصارم لتعليمات قيادة البلاد العليا بشأن مجابهة جائحة كورونا، وسط الارتفاع الملحوظ الذي تشهده البلاد في الحصيلة اليومية لإصابات كورونا.

المصدر: "النهار"