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ليبيا.. مقتل اثنين من "داعش" في اشتباكات مع الجيش جنوبي البلاد

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ليبيا.. مقتل اثنين من
Globallookpress
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قتل عنصران من تنظيم "داعش" وأصيب آخر، خلال اشتباكات مع قوات تابعة للجيش الوطني لليبي، جنوبي البلاد، واستمرار القوات في مطاردة عناصر أخرى من التنظيم.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، أن "وحدات القوات المسلحة نجحت في قتل اثنين وجرح آخر من عناصر داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية استهدفت موقعا للتنظيم، شرقي مدينة القطرون، الواقعة جنوبي البلاد".

وأضاف المسؤول العسكري أن "وحدات الجيش تشتبك مع عدد من العناصر الأخرى للتنظيم أثناء مطاردتهم".

 

المصدر: "سبوتنيك"

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