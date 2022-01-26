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وزير خارجية قطر يصل طهران غدا الخميس

أخبار العالم العربي

وزير خارجية قطر يصل طهران غدا الخميس
AP Vahid Salemi
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أعلنت إيران أن وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان سيستقبل غدا الخميس في طهران نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأكدت الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء أن المحادثات بين الوزيرين ستجري غدا في مقرها، وذلك بعد اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الثلاثاء.

وذكرت الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان وآل ثاني خلال هذه المكالمة "تبادلا الآراء إزاء قضايا إقليمية وضرورة تقديم الدبلوماسية والحوار لحل المسائل القائمة".

من جانبها، أشارت الخارجية القطرية إلى أن الوزيرين خلال الاتصال استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT

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