وزير خارجية قطر يصل طهران غدا الخميس

أعلنت إيران أن وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان سيستقبل غدا الخميس في طهران نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأكدت الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء أن المحادثات بين الوزيرين ستجري غدا في مقرها، وذلك بعد اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الثلاثاء.

وذكرت الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان وآل ثاني خلال هذه المكالمة "تبادلا الآراء إزاء قضايا إقليمية وضرورة تقديم الدبلوماسية والحوار لحل المسائل القائمة".

Iran’s Foreign Minister, held talks with Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Qatar’s Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs.

the two countries’ foreign ministers exchanged views on regional issues and the need to promote diplomacy and dialog to resolved the issues. pic.twitter.com/XJL6KskCJE — Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) January 26, 2022

من جانبها، أشارت الخارجية القطرية إلى أن الوزيرين خلال الاتصال استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT