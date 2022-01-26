الحكومة اللبنانية تشكر الأردن وسوريا
شكر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء الأردن وسوريا، بعد توقيع لبنان اتفاقية استيراد الطاقة مع البلدين.
وقالت رئاسة الحكومة عبر "تويتر"، إن ميقاتي التقى وزيري الطاقة في الأردن صالح الخرابشة، وسوريا غسان الزامل، في حضور وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، لمناسبة توقيع لبنان اتفاقا لاستيراد الطاقة من الأردن عبر سوريا.
وقال ميقاتي: "نحن نشكر الأردن وسوريا لتعاونهما في إنجاز هذا المشروع الحيوي للبنان، والذي سيساعد على حل ازمة الكهرباء في لبنان".
1/3 استقبل الرئيس ميقاتي صباحا وزيري الطاقة في الاردن صالح الخرابشة وسوريا غسان الزامل في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، لمناسبة توقيع لبنان اتفاقا لاستيراد الطاقة من الاردن عبر سوريا ...@WalidFayad14— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 26, 2022
وأضاف: "في الاوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، تأتي هذه الخطوة كمساهمة عملية مشكورة لحل ازماتنا المتركمة، وإننا نتطلع أيضا إلى إنجاز الخطوات اللازمة لاستجرار الغاز من مصر في اقرب وقت".
المصدر: RT
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