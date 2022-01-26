 
مباشر

شكري: منفتحون على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

أخبار العالم العربي

شكري: منفتحون على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة
Gettyimages.ru
وزير الخارجية المصري سامح شكري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s93j

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القاهرة منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، استنادا إلى قواعد القانون الدولي.

وقال شكري في حديث تلفزيوني إن "مصر منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، والقاهرة تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن السد".

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو مصر والسودان لتغيير خطابهما بشأن سد النهضة
رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو مصر والسودان لتغيير خطابهما بشأن سد النهضة

من جهة أخرى، وصف زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة التي استغرقت يومين بـ"المهمة جدا"، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات المشتركة وتوحيد الرؤى وتعزيز المصالح المشتركة.

 ولفت إلى أن الجزائر تستضيف القمة العربية المقبلة وسط تحديات كبيرة تواجه الدول العربية، مؤكدا أنه سيتم بحث مشاركة سوريا.

المصدر: "اليوم السابع"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا