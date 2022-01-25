هل تتعرض مصر لأقوى موجه برد منذ 40 عاما؟

كشف مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر محمود شاهين، حقيقة تعرض البلاد لأقوى موجة صقيع مرت على مصر منذ 40 عاما، نتيجة منخفض أيسلندا الجوي.

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وأكد شاهين أن هذا الكلام "غير صحيح على الإطلاق"، لافتا إلى أن البلاد ستتأثر خلال الـ24 ساعة المقبلة، بتقلبات جوية نتيجة كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا، يتزامن معها منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا على مصر.

وأوضح شاهين، أن هذا المنخفض يؤدي بدوره إلى تكون سحب كثيفة تحجب أشعة الشمس فترات طويلة على كافة محافظات شمال البلاد، بجانب نشاط للرياح مصاحب لهذه الكتلة الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، يعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط الرياح يزيد الإحساس من الانخفاض في درجات الحرارة على مدار اليوم.

وتابع: "الطقس بصفة عامة سيكون شديد البرودة على أغلب محافظات الجمهورية على مدار اليوم".

المصدر: مصراوي