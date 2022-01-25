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تعليق الطيران بين تونس وبوركينافاسو

أخبار العالم العربي

تعليق الطيران بين تونس وبوركينافاسو
الخطوط الجوية التونسية
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قررت الخطوط الجوية التونسية تعليق رحلاتها إلى عاصمة بوركينا فاسو "واغادوغو" على خلفية قرارات السلطات هناك، حيث تجري في هذا البلد الإفريقي اضطرابات عنيفة ومحاولة انقلاب عسكري.

وذكرت الخطوط الجوية التونسية في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الاثنين، أنها تدعوا عملاءها للتواصل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: RT

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