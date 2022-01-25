استسلام دفعة جديدة من مسلحي"داعش" لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في أحداث سجن غويران في الحسكة

أفاد المكتب الإعلامي لـ"قسد" بارتفاع عدد عناصر داعش، الذين سلموا أنفسهم بعد فرارهم من سجن الصناعة بالحسكة، إلى 550 شخصا، بعد تنفيذ عمليات مداهمة دقيقة من قوات سوريا الديمقراطية.

وقال المكتب في بيان:"ارتفع عدد المرتزقة من معتقلي داعش الذين سلموا أنفسهم لقواتنا في سجن الصناعة بالحسكة إلى 550 مرتزقا، بعد أن اضطر 250 مرتزقا آخرين إلى الاستسلام صباح اليوم الثلاثاء، حيث نفذت قواتنا عمليات مداهمة دقيقة ومحكمة لبناء كان يتحصن فيه هؤلاء داخل السجن".

وخلال الساعات الأولى من مساء أمس الاثنين، وفي عمليات أمنية وعسكرية دقيقة، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من تحرير تسعة أسرى (موظفي السجن) من قبضة داعش.

وفي حي الزهور، أسفرت حملة التمشيط التي بدأتها قوات قسد لاستهداف إرهابيي داعش المتحصنين في منازل المدنيين، عن مقتل خمسة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة.

وفي حي غويران الشرقي، تم استهداف أوكار الإرهابيين، حيث اشتبكت قوات قسد مع عدد منهم، وقتل خلال هذه العملية تسعة إرهابيين، بينهم انتحاريان.

وفي جنوب الحسكة، على أطراف نهر الخابور، واصلت قسد حملة التمشيط ضد عناصر داعش، من الذين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية لمؤازرة الإرهابيين المحاصرين في سجن الصناعة، حيث قُتل ثلاثة مرتزقة خلال اشتباك.

المصدر: المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية