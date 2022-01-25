رئيس الوزراء المصري بشأن سد النهضة: أقصى استفادة ممكنة لأثيوبيا مقابل عدم ضرر مصر والسودان

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حرص مصر على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونا لاتفاق حول "السد الإثيوبي".

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وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تدوينة على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الاتفاق التي تحرص عليه مصر يكون من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من "السد" بمجال توليد الكهرباء، وتحقيق التنمية المستدامة، في مقابل عدم حدوث ضرر لدولتي المصب "مصر والسودان".

وتابع: "وتبدي مصر اهتماماً باستئناف المفاوضات في أقرب وقت، بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولاً لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف، أخذاً في الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه، واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل، التي يُعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق".

وأردف: "ولا شك أن تحقيق التنمية في كافة دول حوض النيل كان دائماً من أولويات مصر، من خلال تقديم المساعدات والخبرات التي تسهم في مساعدة الدول الشقيقة في إطار التعاون الثنائي باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول".

وتابع: "تعرب مصر عن أملها في إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة، لما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي".

المصدر: RT