عملية طعن بمترو في تونس تخلف 3 جرحى

أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية التونسية، بأن 3 أشخاص أصيبوا بجروح إثر عملية طعن بسكين قام بها رجل يعاني من اضطرابات نفسية في مترو بوسط العاصمة تونس.

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ونقلت "فرانس برس" عن مسؤولة في الداخلية التونسية قولها إن "المهاجم الذي كان يقيم في إيطاليا وعاد إلى تونس منذ 2020، يعاني من مشكلات نفسية، بحسب عائلته".

وأوضحت المسؤولية أن "أيا من الجرحى لم يصب بجروح خطرة"، لافتة إلى أن "التحقيقات جارية لتحديد ظروف وطابع هذا العمل" الذي وقع مساء الأحد الماضي.

وعلى حسابها في "فيسبوك" قالت نقابة للشرطة: "على إثر تواجد زملائنا التابعين لمصلحة تأمين وسائل النقل العمومي بإدارة شرطة النجدة بصدد تأمين محطة باب عليوة واثناء توقف المترو لاحظ زملاؤنا حركة غير عادية وتدافعا عنيفا بين الركاب قصد الخروج هربا من شيء ما، وعلى الفور انتشر زملاؤنا داخل العربات ليكتشفوا أن أحدهم بصدد طعن الركاب بواسطة سكين، وقد تمكن من طعن 3 ركاب".

في حين تمكن رجال الشرطة من السيطرة على المهاجم الذي لم تكشف هويته، بعدما حاول طعنهم أيضا.

المصدر: "فرانس برس"