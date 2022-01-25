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الإمارات "تحتفظ بحق الرد" على استهداف الحوثيين لأراضيها

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الإمارات
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علم الإمارات
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أعلنت الإمارات أنها "تحتفظ بحقها في الرد" على استهداف أراضيها من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة "هذه الأعمال الإرهابية".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها إنها "تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية من خلال صاروخين باليستيين".

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وأضافت أن أبو ظبي "تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم".

وأشارت إلى أن هذا الاستهداف "جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية خارج القوانين الدولية والإنسانية".

وتابعت أن "هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة لتحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة".

ودعت المجتمع الدولي إلى "إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما".

المصدر: "وام" 

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