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واشنطن تبحث إعادة تصنيف "أنصار الله" الحوثية كمنظمة إرهابية

أخبار العالم العربي

واشنطن تبحث إعادة تصنيف
Globallookpress Hani Al-Ansi
الأزمة اليمنية
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أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تبحث إعادة تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية كمنظمة إرهابية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحافي إن "الهجمات على الإمارات والسعودية، وكذلك الضربات الجوية الأخيرة على اليمن التي قتلت مدنيين، تمثل تصعيدا مقلقا لا يؤدي سوى إلى مفاقمة معاناة الشعب اليمني".

وطالب برايس "الأطراف كافة" بإعلان "وقف لإطلاق النار" و"احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك المرتبطة بحماية جميع المدنيين"، والمشاركة في "عملية سلام برعاية الأمم المتحدة".

وقال أيضا "نجدد التزامنا بالمساعدة في تعزيز دفاعات شركائنا السعوديين والإماراتيين".

المصدر: وكالات

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