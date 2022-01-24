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رمضان قديروف يدين هجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية

أخبار العالم العربي

رمضان قديروف يدين هجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية
Globallookpress Ministry of Culture Russia
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دان رئيس الشيشان رمضان قديروف هجمات حركة "أنصار الله" الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع في الإمارات والسعودية.

وكتب قديروف على "تلغرام" إن "الحوثيين من خلال هجماتهم يقوضون آفاق التسوية السلمية للأزمة المطولة في اليمن وتساهم في تصعيد النزاع بالمنطقة".

وأضاف: "نحن ندين بحزم أعمال الحوثيين الذين اختاروا واحدة من أكثر الدول سلمية وهدوءا في الشرق الأوسط، وهي الإمارات العربية المتحدة، هدفا لهم".

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وأشار إلى أن أعمال الحوثيين تستدعي إجراءات شديدة ردا على هجماتهم من جانب التحالف الذي تقوده السعودية.

وأكد أن "العالم الإسلامي يجب أن يقف إلى جانب الإمارات والسعودية في محاربة الإرهاب الدولي وبذل جهود من أجل التنمية السلمية والمتحضرة".

المصدر: "نوفوستي"

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