ميقاتي عن قرار الحريري: صفحة حزينة للوطن

علق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على قرار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري تعليق عمله بالحياة السياسية، قائلا: "كلامه صفحة حزينة للوطن لكن أتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها".

وكتب ميقاتي في تغريدة عبر "تويتر": "كلام الرئيس سعد الحريري اليوم صفحة حزينة للوطن ولي شخصيا، ولكنني أتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها".

وأضاف: "سيبقى الوطن يجمعنا والاعتدال مسارنا ولو تغيرت الظروف والأحوال، مستلهمين قوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم".

كلام الرئيس سعد الحريري اليوم صفحة حزينة للوطن ولي شخصيا،ولكنني أتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها.

سيبقى الوطن يجمعنا والاعتدال مسارنا ولو تغيرت الظروف والاحوال، مستلهمين قوله تعالى "لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم " — Najib Mikati (@Najib_Mikati) January 24, 2022

وكان الحريري أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين: "تعليق العمل بالحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار"، لاقتناعه بأن "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".

المصدر: RT