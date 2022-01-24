الولايات المتحدة توجه "تنبيها أمنيا" لمواطنيها في الإمارات

وجهت السفارة الأمريكية في الإمارات تنبيها جديدا لمواطني الولايات المتحدة في ظل الضربات على البلاد من قبل الحوثيين، داعية رعايا إلى "الالتزام بالمستوى العالي من الوعي الأمني".

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وأصدرت اليوم الاثنين "تنبيها أمنيا" جديدا قالت فيه: "وردت تقارير أفادت بقصف صاروخي محتمل وأنشطة مناسبة لقوات الدفاع الجوي فوق أبو ظبي هذا الصباح. تذكر السفارة جميع مواطني الولايات المتحدة في الإمارات بضرورة الالتزام بالمستوى العالي للوعي الأمني".

وأشارت السفارة الأمريكية في هذا السياق إلى تبني جماعة "أنصار الله" الحوثية الهجوم الصاروخي السابق على الإمارات يوم 17 يناير وتهديدها بشن عمليات جديدة بما في ذلك من خلال الصواريخ والطائرات المسيرة.

وصباح الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي، ولم يؤد الهجوم إلى سقوط خسائر بشرية.

ويأتي ذلك بعد أن تعرضت الإمارات يوم 17 يناير لهجوم تبناه الحوثيون استهدف مستودع وقود، تابعا لشركة "بترول أبوظبي" الوطنية خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء، مسفرا عن مقتل 3 أشخاص.

المصدر: RT