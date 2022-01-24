لبنان يتضامن مع الإمارات ويدين هجوم الحوثيين الصاروخي على أبوظبي

دانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الاثنين، الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له إمارة أبو ظبي، مؤكدة تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الخارجية اللبنانية: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له إمارة أبوظبي، والذي تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضه وتدميره".

وأضافت: "تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها".

تدين وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له امارة ابو ظبي والذي تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضه وتدميره.تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة و شعبًا في وجه اي اعتداء يطال سيادتها وامنها واستقرارها وسلامة اراضيها — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) January 24, 2022

المصدر: RT