 
مباشر

لبنان يتضامن مع الإمارات ويدين هجوم الحوثيين الصاروخي على أبوظبي

أخبار العالم العربي

لبنان يتضامن مع الإمارات ويدين هجوم الحوثيين الصاروخي على أبوظبي
AP Hassan Ammar
العلم اللبناني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8p9

دانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الاثنين، الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له إمارة أبو ظبي، مؤكدة تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة.

إقرأ المزيد
الحوثيون يعلنون تفاصيل استهداف العمقين السعودي والإماراتي
الحوثيون يعلنون تفاصيل استهداف العمقين السعودي والإماراتي

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الخارجية اللبنانية: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له إمارة أبوظبي، والذي تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضه وتدميره".

وأضافت: "تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا