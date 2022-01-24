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لحظة اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية لصواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه أبوظبي (فيديوهات)

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لحظة اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية لصواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه أبوظبي (فيديوهات)
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تناقل نشطاء مشاهد مصورة قالوا إنها لعملية تصدي الدفاع الجوي الإماراتي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون سقطت شظاياها بمناطق متفرقة حول أبوظبي دون حدوث خسائر بشرية.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد أعلنت اليوم الاثنين، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي، ولم ينجم الهجوم عن أية خسائر بشرية.

المصدر: RT

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