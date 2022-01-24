لحظة اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية لصواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه أبوظبي (فيديوهات)
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تناقل نشطاء مشاهد مصورة قالوا إنها لعملية تصدي الدفاع الجوي الإماراتي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون سقطت شظاياها بمناطق متفرقة حول أبوظبي دون حدوث خسائر بشرية.
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد أعلنت اليوم الاثنين، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي، ولم ينجم الهجوم عن أية خسائر بشرية.
فيديو يظهر بطاريتي صواريخ الباتريوت الاماراتية لحظة تصديها لأهداف معادية فوق ابوظبي….— علي الكتبي 🇦🇪 (@ali_alketbi8) January 24, 2022
اللهم احفظ الامارات🇦🇪 pic.twitter.com/Ltjd33vSCu
AD activity / Interception over Abu Dhabi, #UAE 🇦🇪 pic.twitter.com/a7qTvvrYgU— Aleph א (@no_itsmyturn) January 24, 2022
المصدر: RT
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