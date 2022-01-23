"قسد" تعلق على "فيديو لداعش من سجن الحسكة"

شككت "قوات سوريا الديمقراطية" في صحة مقطع فيديو وصفته بالتمثيلي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنه يوثق عناصر من تنظيم "داعش" يحتجزون أسرى في سجن الحسكة.

وقال مدير المركز الإعلامي في "قوات سوريا الديمقراطية"، فرهاد الشامي، عبر "فيسبوك"، مساء الأحد، إن الفيديو "التمثيلي" يظهر "إرهابيين واقفين يطوقون معتقلين خانعين لسيوفهم" ويشمل "رسالة تحريضية مشروخة".

وأشار الشامي إلى "أشرطة قماش حمراء وبرتقالية يلف بها هؤلاء رؤوسهم"، مبينا: "وعادة داعش لا يستخدم تلك الشارات البرتقالية كونها مكروهة بالنسبة له وتذكره بمعتقليه وكذلك خصومه جبهة النصرة ونفس تلك الشارات كان يرتديها مرتزقة تركيا إبان غزوة عفرين. وهذا يثير السؤال حول من يشارك داعش في هذا الهجوم".

وتابع أن الفيديو يحتوي على "مشهد تمثيلي منقوص لمعتقلين خانعين بالالتحاق بالقتال (بدون سلاح!)"، مشددا على أنها "الرقصة الأخيرة للأفاعي.. إذا كان السجن تحت سيطرة هؤلاء فلماذا يلجؤون إلى تكسير الجدران طالما الأبواب بأيديهم؟!".

المصدر: RT