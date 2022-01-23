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إصابة وزير الصحة الأردني بكورونا

أخبار العالم العربي

إصابة وزير الصحة الأردني بكورونا
AP Raad Adayleh
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أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية والأوبئة في الأردن رائد الشبول، ثبوت إصابة وزير الصحة فراس الهواري بفيروس كورونا، اليوم الأحد.

وقال الشبول في حديث لـ"عمون"، إن الفحص الدوري الذي تقوم به الوزارة لموظفيها أظهر إصابة الوزير فراس الهواري بكورونا، مشيرا إلى أن "الوزير لا يعاني من أي أعراض".

وأكد أن "الوزارة ومن باب الشفافية قامت بإعلان إصابة الوزير"، مبينا أن الهواري سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنفيذ أعماله عن بعد حتى يشفى.

 المصدر: "عمون"

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