الكويت تسجل 4148 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الكويت، اليوم السبت، من جديد أكثر من 4000 إصابة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" بينما لا يزال مؤشر الوفيات على مستوى منخفض.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية برصدها 4148 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع 4809 في بيانات الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 493107، بينها 446128 حالة شفاء.

تعلن #وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة 4,148 حالة جديدة، وتسجيل 4,991 حالة شفاء، و 2 حالة وفاة جديدة بـ ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 493,107 حالة pic.twitter.com/MiqSrbrrRD — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) January 22, 2022

كما ذكرت الوزارة أنها سجلت وفاتين جراء المرض مقابل حالة واحدة في إحصائية الجمعة، وازدادت حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد بالتالي إلى 2485 شخصا.

وتواجه الكويت ارتفاعا حادا للإصابات بفيروس كورونا على خلفية انشتار سلالة "أوميكرون" المكتشفة في نوفمبر بجنوب إفريقيا، ورصدت الدولة الخليجية في 17 يناير عددا قياسيا لهذا المؤشر حيث بلغ 5147 حالة.

المصدر: RT