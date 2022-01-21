مصر تسجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكورونا

سجلت مصر ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكورونا في البلاد، إذ سجلت 29 وفاة و1533 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى يوم الخميس، هو 406926 من ضمنهم 341059 حالة تم شفاؤها، و22289 حالة وفاة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 341059 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 1533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 29 حالة وفاة pic.twitter.com/NKiBzgl9e6 — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 21, 2022

المصدر: RT