غوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار وفتح موانئ ومطارات اليمن قبل بدء "حوار جاد"

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إن ما يحتاجه الملف اليمني هو وقف لإطلاق النار وفتح موانئ ومطارات البلاد، "ومن ثم بدء حوار جاد".

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وجاء تصريح غوتيريش في اجتماع خاص لأعضاء الجمعية العامة المنعقد حاليا بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، للاستماع إلى أولويات الأمين العام خلال العام 2022.

وأوضح غوتيريش أن الأمم المتحدة "تعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفتح الوصول إلى البلاد واستئناف عملية سياسية شاملة لإنهاء الصراع الكارثي الذي دام سبع سنوات".

وكان غوتيريش أعرب عن قلقه إزاء استمرار الضربات الجوية على صنعاء والحديدة وأماكن أخرى في اليمن خلال الأيام الأخيرة.

المصدر: وكالات