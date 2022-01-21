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القضاء الجزائري يأمر بحبس سوري بتهمة تخزين المواد الغذائية لافتعال الندرة ورفع الأسعار

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القضاء الجزائري يأمر بحبس سوري بتهمة تخزين المواد الغذائية لافتعال الندرة ورفع الأسعار
Globallookpress Billal Bensalem
صورة تعبيرية من الجزائر
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أمر قاض بمحكمة سطيف الجزائرية بإيداع رعية من جنسية سورية الحبس المؤقت، بتهمة المضاربة غير المشروعة بمادتي الزيت والسكر اللتين كانتا مكدستين في مستودع سري.

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وكان المتهم قد اعتقل إثر مداهمة فضاء للتخزين بسطيف، حيث عُثر على كميات هامة من مادتي الزيت والسكر قدرت بـ1368 صفيحة زيت من سعة 5 لتر، بالإضافة إلى مئات الأكياس من مادة السكر.

وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن المتهم البالغ من العمر 62 سنة "دخل عالم التجارة في الجزائر منذ مدة وأصبح من مسوقي المواد الغذائية الضرورية، وتعلم العديد من الطرق المتبعة في تحويل البضائع عبر محافظات الوطن".

يذكر أن البرلمان الجزائري قرر قبل أسبوعين إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية في الأسواق الجزائرية، ومن يقف خلف ذلك.

المصدر: "الشروق"

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