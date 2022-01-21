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واشنطن تدين الهجوم على الجيش العراقي في ديالى

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واشنطن تدين الهجوم على الجيش العراقي في ديالى
AP Anmar Khalil
مشيعون يحملون نعش أحد الجنود العراقيين الذين قتلوا في محافظة ديالي
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دانت السفارة الأمريكية في بغداد، يوم الجمعة، الهجوم الإرهابي على مقر الجيش العراقي في محافظة ديالى بشرق البلاد، والذي أسفر عن مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن العراقية.

وأكدت السفارة في بيان مقتضب، الوقوف "مع أصدقائنا وشركائنا العراقيين في مواجهة هذا العمل الإرهابي"، معربة في الوقت ذاته عن "تعازينا القلبية لذوي القتلى".

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تجدر الإشارة إلى أن مراسل RT في العراق، كان قد أفاد يوم الجمعة، بمقتل 11 جنديا عراقيا بهجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى بشرق البلاد.

وذكر أن مجموعة من عناصر "داعش" تضم نحو 10 مقاتلين، شنت هجوما على أحد مواقع الفرقة الأولى في الجيش العراقي، وقتلت 11 جنديا، مستخدمة أسلحة متوسطة، بالإضافة إلى قناص.

المصدر: RT

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