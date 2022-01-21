واشنطن تدين الهجوم على الجيش العراقي في ديالى

دانت السفارة الأمريكية في بغداد، يوم الجمعة، الهجوم الإرهابي على مقر الجيش العراقي في محافظة ديالى بشرق البلاد، والذي أسفر عن مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن العراقية.

وأكدت السفارة في بيان مقتضب، الوقوف "مع أصدقائنا وشركائنا العراقيين في مواجهة هذا العمل الإرهابي"، معربة في الوقت ذاته عن "تعازينا القلبية لذوي القتلى".

تُدين الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الإرهابي على مقر الجيش العراقي في محافظة ديالى، والذي أسفر عن مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن العراقية.

نحن نقف مع أصدقائنا وشركائنا العراقيين في مواجهة هذا العمل الإرهابي ونتقدم بتعازينا القلبية لعوائل القتلى. — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) January 21, 2022

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تجدر الإشارة إلى أن مراسل RT في العراق، كان قد أفاد يوم الجمعة، بمقتل 11 جنديا عراقيا بهجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى بشرق البلاد.

وذكر أن مجموعة من عناصر "داعش" تضم نحو 10 مقاتلين، شنت هجوما على أحد مواقع الفرقة الأولى في الجيش العراقي، وقتلت 11 جنديا، مستخدمة أسلحة متوسطة، بالإضافة إلى قناص.

المصدر: RT