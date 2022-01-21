اليمن.. دفاعات "ألوية العمالقة" تسقط 3 مسيرات حوثية في سماء مأرب

أعلنت قوات ألوية "العمالقة الجنوبية" المقاتلة ضمن القوات الحكومية اليمنية عن إسقاط دفاعاتها لـ3 مسيرات حوثية كانت تحلق في سماء مديريتي عين وحريب بمحافظة مأرب.

وبهذا الإعلان، يرتفع عدد المسيرات التي أسقطتها قوات العمالقة الجنوبية فوق سماء محافظة مأرب إلى 4، بعدما أعلنت قبل أيام من إسقاط مفخخة حوثية في سماء مديرية حريب جنوب المحافظة.

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دفاعات ألوية العمالقة الجنوبية تسقط 3 مسيرات حوثية مساء اليوم الجمعة في سماء عين وحريب — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة الجنوبية (@alamalikah) January 21, 2022

كما نشر المركز الإعلامي لقوات العمالقة، فيديو قالت إنه يظهر حجم الدمار الذي خلفه قصف صاروخي حوثي على محطة وقود في مديرية عين بمحافظة شبوة التي تم استعادة السيطرة عليها مؤخرا من قبل القوات الحكومية.

المصدر: RT