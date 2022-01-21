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اليمن.. دفاعات "ألوية العمالقة" تسقط 3 مسيرات حوثية في سماء مأرب

أخبار العالم العربي

اليمن.. دفاعات
AP
اليمن - صورة تعبيرية
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أعلنت قوات ألوية "العمالقة الجنوبية" المقاتلة ضمن القوات الحكومية اليمنية عن إسقاط دفاعاتها لـ3 مسيرات حوثية كانت تحلق في سماء مديريتي عين وحريب بمحافظة مأرب.

وبهذا الإعلان، يرتفع عدد المسيرات التي أسقطتها قوات العمالقة الجنوبية فوق سماء محافظة مأرب إلى 4، بعدما أعلنت قبل أيام من إسقاط مفخخة حوثية في سماء مديرية حريب جنوب المحافظة.

كما نشر المركز الإعلامي لقوات العمالقة، فيديو قالت إنه يظهر حجم الدمار الذي خلفه قصف صاروخي حوثي على محطة وقود في مديرية عين بمحافظة شبوة التي تم استعادة السيطرة عليها مؤخرا من قبل القوات الحكومية.

المصدر: RT

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