التحالف الدولي يقصف كلية الاقتصاد في الحسكة السورية (فيديو)

قصف التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، مبنى كلية الاقتصاد الملاصق لسجن مخصص لـ "داعش" في حي غويران بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

وذكرت وكالة أنباء "هاوار" المدعومة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن طائرات التحالف قصفت الكلية "بعد أن تحصنت فيها مجموعة من خلايا داعش".

وأضافت الوكالة أن مجموعة من خلايا "داعش" وبعد إحباط هجومهم على سجن غويران، تحصنوا في مبنى "كلية الاقتصاد".

وقالت الوكالة إن القصف أسفر عن القضاء على المتحصنين داخل الكلية.

وكانت "قسد" أعلنت أمس أنها أحبطت محاولة فرار من داخل السجن، وقالت اليوم إنها قبضت على 89 من "داعش" في محيطه.

المصدر: "هاوار" + RT