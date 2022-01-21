 
مباشر
عاجل
واشنطن تفرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على أفراد وكيانات في لبنان ودول أخرى

مجلس الأمن الدولي يدين بشدة هجوم الحوثيين على أبو ظبي  

أخبار العالم العربي

مجلس الأمن الدولي يدين بشدة هجوم الحوثيين على أبو ظبي  
AFP Johannes EISELE
مجلس الأمن الدولي.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s83e

دان أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة الهجوم الذي نفذته قوات الحوثيين في اليمن على العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

إقرأ المزيد
مستشار رئيس الإمارات تعليقا على هجمات الحوثيين: سنقوم بما يلزم لمنع خطر الأعمال الإرهابية
مستشار رئيس الإمارات تعليقا على هجمات الحوثيين: سنقوم بما يلزم لمنع خطر الأعمال الإرهابية

وصادق أعضاء مجلس الأمن على بيان يدين "بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الشائنة التي استهدفت أبو ظبي".

وتمت الموافقة على هذا البيان، الذي أعدته الإمارات ويؤكد أن هذه الاعتداءات "ارتكبها وتبناها الحوثيون"، فيما كان مجلس الأمن يستهل اجتماعا طارئا حول هذه التطورات.

وطلبت الإمارات، العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ 1 يناير، عقد هذا الاجتماع المغلق.

وتعرضت الإمارات الاثنين الماضي لهجوم استهدف مستودع وقود تابعا لشركة "بترول أبوظبي" الوطنية خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

وتبنت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وأشعل حرائق في مستودع الوقود والمطار.

وأكد السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أمس الأربعاء، أن بلاده تعتزم توطيد التعاون الأمني والاستخباراتي والدفاعي مع الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية الحادث.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا