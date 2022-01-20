بن مبارك يبحث مع مبعوثة النرويج الأزمة اليمنية وعملية السلام

بحث وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، مع المبعوثة النرويجية إلى اليمن كيرستي ترومسدال، آخر التطورات في اليمن ومستقبل عملية السلام.

وحسب وكالة "سبأ" الحكومية، أشاد الوزير بن مبارك، "بدور النرويج وانخراطها الإيجابي للمساهمة في حل الأزمة في اليمن واستعادة الأمن والاستقرار، والجهود التي تبذلها خلال عضويتها في مجلس الأمن للمساعدة في حل القضية اليمنية".



وأشار إلى "التهديد الخطير الذي تمثله مليشيا الحوثي ليس على اليمن فحسب وإنما على أمن واستقرار المنطقة"، لافتا إلى أن "تصاعد الانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي ترتكبها الجماعة بشكل ممنهج، يشكل أرضية قانونية صلبة لإعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمليشيا إرهابية".

ولفت بن مبارك، إلى أن "استمرار الحوثيين بعرقلة معالجة قضية خزان صافر المتهالك وتعريضها للبيئة البحرية لخطر كارثة مدمرة يعتبر من الجرائم الكبرى التي ينبغي التعامل معها بحزم"، مؤكدا "انفتاح الحكومة وتعاملها بمرونة مع كافة الجهود الرامية لنزع فتيل تلك الكارثة".

من جانبها عبرت المبعوثة النرويجية، عن دعم بلادها للحكومة الشرعية واستعدادها للمساهمة في بناء القدرات لوزارة الخارجية اليمنية والاستمرار في دعم الخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن باليمن.

المصدر: وكالة "سبأ"